Военное обозрение

3 083 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Zim
    представителей преступников на место преступления допускать нельзя.Украинский «Красн...
  • Геннадий Бережнов
    И выводят живую силу формируя колонны. А что ВКС России на это скажет?Союзные силы ВС Р...
  • Виктор Михайлов
    Старушенция уже давно страдает старческим слабоумием , как и её босс , полностью подчиняемая сенаторам - русофобам .Захарова о намере...

National Interest: Запад может заставить Киев перейти к мирным переговорам с Москвой

National Interest: Запад может заставить Киев перейти к мирным переговорам с Москвой

Урегулирование украинского конфликта дипломатическим путем вполне возможно. При определенных условиях стороны могут согласиться на прекращение огня и отвод войск от линий соприкосновения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх