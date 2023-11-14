Беспилотники ВСУ сбили над четырьмя российскими регионами

В Минобороны РФ сообщили о новых попытках украинских беспилотников атаковать российские территории. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дежурные средства ПВО минувшей ночью работали в трех российских регионах.
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