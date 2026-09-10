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Рейтинг 100 городов мира, где качество жизни лучше всего сочетается с доступными ценами

Рейтинг 100 городов мира, где качество жизни лучше всего сочетается с доступными ценами

Рейтинг 100 городов мира, где качество жизни лучше всего сочетается с доступными ценами / © Visual Capitalist Все 100 городов на графике расположены в соответствии с их процентильными позициями среди 306 городов, представленных в базе данных Numbeo.

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