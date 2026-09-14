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ЦБ планирует увеличить максимальную сумму переводов через СПБ для юрлиц

ЦБ планирует увеличить максимальную сумму переводов через СПБ для юрлиц

Центробанк планирует увеличить максимальную сумму переводов между юрлицами через Систему быстрых платежей (СБП).

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