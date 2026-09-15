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На Юргинском полигоне прошли учебные стрельбы огнеметчиков РВСН

На Юргинском полигоне прошли учебные стрельбы огнеметчиков РВСН

Военнослужащие РВСН на Юргинском полигоне в Кемеровской области провели плановые учебные стрельбы с прохождением штурмовой полосы.

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