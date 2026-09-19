НПЗ в Ярославле поврежден при атаке БПЛА, часть Ростова-на-Дону осталась без света

В результате атаки БПЛА на Ярославскую область был поврежден нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
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