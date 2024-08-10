Хотели дать отношениям второй шанс: стали известны подробности расставания Павла Прилучного и Агаты Муцениеце

Павел Прилучный и Агата Муцениеце расстались еще в далеком 2020 году, однако их отношения публика обсуждает до сих пор, ведь бывшие супруги постоянно конфликтуют и время от времени публично язвят и оскорбляют друг друга.
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