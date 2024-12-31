Исследование выявило структурные различия мозга у подростков, употреблявших психоактивные вещества

Исследование, проведенное с участием почти 10 000 подростков, выявило значительные различия в структурах мозга у тех, кто начал употреблять психоактивные вещества до 15 лет, по сравнению с их сверстниками, которые этого не делали.
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