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Исследование выявило структурные различия мозга у подростков, употреблявших психоактивные вещества

Исследование, проведенное с участием почти 10 000 подростков, выявило значительные различия в структурах мозга у тех, кто начал употреблять психоактивные вещества до 15 лет, по сравнению с их сверстниками, которые этого не делали.

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