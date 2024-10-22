Как проходит выставка афганских товаров в Алматы

Уникальные ковры ручной работы, свежие фрукты и овощи, орехи, шафрановый чай, антиквариат, строительные материалы, драгоценные камни, кондитерские изделия и многие другие традиционные афганские товары представлены в выставочном комплексе южной столицы.
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