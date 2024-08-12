«Так строят империи»: читатели Yahoo о присоединении Бразилии к китайской инициативе «Один пояс – один путь»

Читатели Yahoo Finance прокомментировали публикацию о фактическом присоединении Бразилии к китайской торговой инициативе «Один пояс – один путь», которую эта южноамериканская держава ранее тщательно избегала.
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