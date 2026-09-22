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Бескапотная Америка: как Peterbilt покорил хайвеи США

Бескапотная Америка: как Peterbilt покорил хайвеи США

Если вы попросите обывателя нарисовать классический американский тяжелый грузовик, рука почти наверняка выведет бесконечный капот, частокол хромированных вертикальных выхлопных труб и монументальный спальный отсек размером с небольшую студию в Бруклине.

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