Бескапотная Америка: как Peterbilt покорил хайвеи США

Если вы попросите обывателя нарисовать классический американский тяжелый грузовик, рука почти наверняка выведет бесконечный капот, частокол хромированных вертикальных выхлопных труб и монументальный спальный отсек размером с небольшую студию в Бруклине.
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