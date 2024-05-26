Кино: «Нельзя мне целоваться. Слаба...»: Как крутила романы на съемках и чем спаслась от депрессии красавица-актриса Валентина Теличкина

На счету этой актрисы больше 70 работ в кино и сериалах, и все они очень разные. Она начинала сниматься ещё у Сергея Герасимова, пережила второй виток славы после выхода на экраны культового сериала «Бригада» и при этом всегда следовала собственным ценностям и при выборе ролей, и вообще в жизни.
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