Кино: «Нельзя мне целоваться. Слаба...»: Как крутила романы на съемках и чем спаслась от депрессии красавица-актриса Валентина Теличкина

На счету этой актрисы больше 70 работ в кино и сериалах, и все они очень разные. Она начинала сниматься ещё у Сергея Герасимова, пережила второй виток славы после выхода на экраны культового сериала «Бригада» и при этом всегда следовала собственным ценностям и при выборе ролей, и вообще в жизни.