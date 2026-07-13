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Царьград

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Жительница Северодвинска перевела мошенникам 5 млн рублей

Жительница Северодвинска перевела мошенникам 5 млн рублей

В полицию Северодвинска поступило заявление от 76-летней местной жительницы. Двумя неделями ранее в мессенджере она обнаружила домовой чат с сообщением о голосовании по вопросам благоустройства многоквартирного дома.

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