Жительница Северодвинска перевела мошенникам 5 млн рублей

В полицию Северодвинска поступило заявление от 76-летней местной жительницы. Двумя неделями ранее в мессенджере она обнаружила домовой чат с сообщением о голосовании по вопросам благоустройства многоквартирного дома.
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