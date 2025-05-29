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Военный рассказал о десятках круживших над российской трассой дронах ВСУ

Военный рассказал о десятках круживших над российской трассой дронах ВСУ

В Белгородской области заметили 20 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), один из которых атаковал гражданский автобус.

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Комментарии
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Амара Карпова
Это страшно🤬мы с мужем глазами видели на трассе М4🥲
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16 час.
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