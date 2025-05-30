Житель Смоленской области выиграл в лотерею больше 32 млн рублей

Он намерен купить квартиру и автомобиль.Житель Смоленской области по имени Дмитрий выиграл 32 477 296 рублей в онлайн-лотерею «Топ 12», сообщила 30 мая пресс-служба всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея».
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