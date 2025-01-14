Что известно о происхождении Владимира Зеленского и почему это может быть важно?

Его близкие родственники и дальние тоже не виноваты что он подлец сволочь и негодяй( в общем козел вонючий) Смерть всем фашистам!

Юрий Золотарев

Кто бы он там ни был по корням, но превратился в ПОЗОРИЩЕ, с удовольствием орущее "херроямславу" (то бишь - ПАЛАЧАМ И ДЕТОУБИЙЦАМ Волыни" - "слава"???). Мерзкая тварь!!!