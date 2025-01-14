фонд стратегической культуры Происхождение и вероисповедание киевского диктатора Владимира Зеленского – не такой простой вопрос, как кажется на первый взгляд.
Что известно о происхождении Владимира Зеленского и почему это может быть важно?
Комментарии
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Иван Леонтьев
Его близкие родственники и дальние тоже не виноваты что он подлец сволочь и негодяй( в общем козел вонючий) Смерть всем фашистам!
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9 час.
Юрий Золотарев
Кто бы он там ни был по корням, но превратился в ПОЗОРИЩЕ, с удовольствием орущее "херроямславу" (то бишь - ПАЛАЧАМ И ДЕТОУБИЙЦАМ Волыни" - "слава"???). Мерзкая тварь!!!
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8 час.
Галина Смирнова
Человек является одновременно позором русского, еврейского и украинского народов. Короче, троица по-бандеровски...
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4 час.
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