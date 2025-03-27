Как украинские спецслужбы вербуют россиян: стало известно по какому принципу отбирают и кто в приоритете

В ФСБ утверждают, что представители украинских спецслужб связываются с россиянами, в приоритете с теми, кто имеет отношение к военной службе, через мессенджеры, предлагая сотрудничество за вознаграждение от американской некоммерческой организации.
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