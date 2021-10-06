Правительство Чечни сложило полномочия после инаугурации главы республики

ГРОЗНЫЙ, 5 октября. /ТАСС/. Правительство Чеченской Республики в полном составе сложило полномочия после официального вступления в должность главы региона Рамзана Кадырова.
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