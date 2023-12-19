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Царьград

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"Это управленческий коллапс": госаппарат Украины претерпевает агонию

"Это управленческий коллапс": госаппарат Украины претерпевает агонию

С заявлением об этом выступил Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.Олег Попенко в интервью СМИ заявил, что в украинском государственном аппарате наступил "управленческий коллапс".

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