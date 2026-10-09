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Туристы смогут оформить единый билет «самолёт + автобус» в Шерегеш

Туристы смогут оформить единый билет «самолёт + автобус» в Шерегеш

С 15 ноября добраться из аэропорта Новокузнецка до главного горнолыжного курорта Кузбасса можно будет по новому экспресс-маршруту, подразумевающем поездку на самолете и автобусе.

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