Судьба университетских кампусов под угрозой

В производстве столичных арбитражных судов находится ряд дел, с исходом которых во многом связана реализация проекта «Создание сети современных кампусов» в Архангельской и Тюменской областях, Башкортостане и Пермском крае.
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