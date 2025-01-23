Небензя заявил, что Израиль нарушит условия приема в ООН запретом БАПОР

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что возможный запрет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Израиле нарушает условия приема этой страны в ООН.