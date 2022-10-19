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«Опять они со своим этим самым». Медведева показала фото поцелуя с Милохиным на «Ледниковом периоде»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала фото поцелуя с Даней Милохиным на «Ледниковом периоде».

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