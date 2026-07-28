Россия и США объединились против верховного комиссара ООН — Кошкин

Заседание Совета Безопасности ООН ознаменовалось необычным демаршем американской делегации. Дипломаты США демонстративно покинули зал в момент выступления представителей Франции, а после завершения их речи вернулись на свои места.
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