Политика как он...
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Политика как она есть

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Россия и США объединились против верховного комиссара ООН — Кошкин

Россия и США объединились против верховного комиссара ООН — Кошкин

Заседание Совета Безопасности ООН ознаменовалось необычным демаршем американской делегации. Дипломаты США демонстративно покинули зал в момент выступления представителей Франции, а после завершения их речи вернулись на свои места.

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