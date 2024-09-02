ВС РФ освободили село Скучное в ДНР

Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенный пункт Скучное в ДНР, сообщили в Минобороны страны. «В результате активных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Скучное», — говорится в сообщении.
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