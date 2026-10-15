Заслуженный артист России Дима Билан продал особняк на Новой Риге за 250 миллионов рублей, чтобы быстрее рассчитаться за новую загородную усадьбу.
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