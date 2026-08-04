AdvSci: вибрирующие молекулы могут уничтожать 99% раковых клеток

Ученые разработали экспериментальный способ уничтожения раковых клеток без химиотерапии. В основе технологии лежат особые молекулы, которые под действием инфракрасного света начинают вибрировать с огромной частотой и буквально разрывают мембрану опухолевых клеток изнутри.
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