С начала 2026 года специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» выявили 1 555 опор линий электропередачи (ЛЭП) с незаконно размещенными волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС).
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