Пытаешься периодически, когда настроение особенно плохое, понять мотивацию отечественных "звёзд"...

Пытаешься периодически, когда настроение особенно плохое, а делать в данную конкретную минуту нечего, понять мотивацию отечественных "звёзд", которые не просто с началом Крымской весны ушли в глухую оппозицию к власти, а после начала СВО и вовсе утекли за границу и ладно бы, просто уехали, но начали до того активно там бороться с собственной страной, что диву даёшься, и понять их не можешь.