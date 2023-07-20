☭КОМПАС

51 479 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • И тут не скажу Не скажу
    А что такое плохого? Ленина тоже цитируютПытаешься периоди...
  • Виктор Гайдуков
    Может быть автор Юрий Кот и бывший хохол, но написал он всё правильно. Осиное гнездо этот центр, а Песков заявляет, ч...Ельцин-центр: зак...
  • Валерий Николаевич
    Автор не из числа ли советников президента? Если бы Сталин проводил свои планы такими же темпами (10 лет - 5 воров уе..."Такие люди предс...

Пытаешься периодически, когда настроение особенно плохое, понять мотивацию отечественных "звёзд"...

Пытаешься периодически, когда настроение особенно плохое, понять мотивацию отечественных "звёзд"...

Пытаешься периодически, когда настроение особенно плохое, а делать в данную конкретную минуту нечего, понять мотивацию отечественных "звёзд", которые не просто с началом Крымской весны ушли в глухую оппозицию к власти, а после начала СВО и вовсе утекли за границу и ладно бы, просто уехали, но начали до того активно там бороться с собственной страной, что диву даёшься, и понять их не можешь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аршак Меликджанян
ЧЕГО СТРАННОГО?, ещё классик сказал не трогайте проституток и лицедеев, они служат тому кто платит,  где кошельки у наших лицедеев там и их сердца, так что всё нормально, эти две категории равнозначны, так что не надо их возвеличивать это просто проститутки.
Ответить
13 час.
Grandad
Колчак теперь уже классиком стал...
Ответить
12 час.
И тут не скажу Не скажу
А что такое плохого? Ленина тоже цитируют
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх