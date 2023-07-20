Пытаешься периодически, когда настроение особенно плохое, понять мотивацию отечественных "звёзд"...
Пытаешься периодически, когда настроение особенно плохое, а делать в данную конкретную минуту нечего, понять мотивацию отечественных "звёзд", которые не просто с началом Крымской весны ушли в глухую оппозицию к власти, а после начала СВО и вовсе утекли за границу и ладно бы, просто уехали, но начали до того активно там бороться с собственной страной, что диву даёшься, и понять их не можешь.
Комментарии
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ЧЕГО СТРАННОГО?, ещё классик сказал не трогайте проституток и лицедеев, они служат тому кто платит, где кошельки у наших лицедеев там и их сердца, так что всё нормально, эти две категории равнозначны, так что не надо их возвеличивать это просто проститутки.
Колчак теперь уже классиком стал...
А что такое плохого? Ленина тоже цитируют
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