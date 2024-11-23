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Закон, порядок, государство

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Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области

Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

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