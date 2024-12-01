Минобороны заявило о поражении «Панцирем-С» дронов ВСУ в Курской области

В пресс-службе Министерства Обороны Российской Федерации проинформировали о том, что боевики Вооружённых сил киевского режима ежедневно предпринимают попытки ударить по курскому приграничью и расположенным там объектам при помощи боевых дронов.
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