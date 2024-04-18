Суд в Москве вынес приговор банде "черных риелторов"

ТАСС/Пресс-служба Мосгорсуда Дорогомиловский районный суд Москвы огласил приговор членам банды "черных риелторов", в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила 17 апреля пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
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