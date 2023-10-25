В Москве начался суд над планировавшими взорвать здание ФСБ на Лубянке

Второй Западный окружной военный суд начал слушание уголовного дела в отношении шестерых террористов ИГИЛ* (запрещенная в РФ международная террористическая организация "Исламское государство"), сообщает ТАСС.
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