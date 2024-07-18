С 19 июля президент Беларуси Александр Лукашенко открывает границы страны для безвизового режима Александр Лукашенко принял решение о введении безвизового режима для граждан 35 европейских стран.
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С 19 июля президент Беларуси Александр Лукашенко открывает границы страны для безвизового режима Александр Лукашенко принял решение о введении безвизового режима для граждан 35 европейских стран.
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