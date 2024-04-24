Forbes: две бригады ВСУ бежали из Очеретино

47-я и 115-я механизированные бригады ВСУ бросили позиции у Очеретино, сообщает Forbes.По данным издания, в выходные российские военные атаковали, а 47-я бригада ВСУ отступала от линии соприкосновения к востоку от села Очеретино.
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