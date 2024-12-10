Беременным студенткам на Алтае будут выплачивать 100 тысяч рублей

Такая мера поддержки - это лишь один из шести разделов краевой программы по повышению рождаемости В Алтайском крае беременным студенткам будут выплачивать 100 тысяч рублей в рамках реализации региональной программы по повышению рождаемости.
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