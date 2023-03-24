Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил о сложностях в организации разговора Владимира Зеленского и Си Цзиньпина

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что телефонный разговор политика и председателя КНР Си Цзиньпина может не состояться из-за сложностей в его организации.
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