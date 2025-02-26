Улучшает память: о пользе аэробики с научной точки зрения рассказала тренер Дерендеева

Современная аэробика — это не просто энергичные движения под ритмичную музыку. Это мощный инструмент для достижения невероятных результатов, доступный практически каждому, независимо от возраста и уровня подготовки.
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