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Месть Вашингтону за два года конфликта у границ РФ

Месть Вашингтону за два года конфликта у границ РФ

Русские разбомбили базы США через прокси Россия перестала играть в кошки-мышки и постепенно смещает ракурс своего внимания на Ближний Восток.

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Комментарии
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sorsw
Так, в чём месть-то? Скольких замочили в сортире?
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16 час.
Виктор Галкин
👍👍👍
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13 час.
Валерий Ребров
А почему сирийцы не уничтожат базу на своей территории? Думаю что наши им не позволяют расхерачить эту базу
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9 час.

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