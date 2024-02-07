Русские разбомбили базы США через прокси Россия перестала играть в кошки-мышки и постепенно смещает ракурс своего внимания на Ближний Восток.
Месть Вашингтону за два года конфликта у границ РФ
Комментарии
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sorsw
Так, в чём месть-то? Скольких замочили в сортире?
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16 час.
Виктор Галкин
👍👍👍
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13 час.
Валерий Ребров
А почему сирийцы не уничтожат базу на своей территории? Думаю что наши им не позволяют расхерачить эту базу
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9 час.
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