Повышение социальных пособий с 1 октября: кто будет получать больше

Многие категории граждан ждет повышение существующих и появление новых социальных выплат. С 1 октября 2021 года в России повысят размер пособий для льготников, пенсионеров и ряда других категорий граждан, нуждающихся в государственной поддержке.
Многие категории граждан ждет повышение существующих и появление новых социальных выплат. С 1 октября 2021 года в России повысят размер пособий для льготников, пенсионеров и ряда других категорий граждан, нуждающихся в государственной поддержке.
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