ДНИ

89 901 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Повышение социальных пособий с 1 октября: кто будет получать больше

Повышение социальных пособий с 1 октября: кто будет получать больше

Многие категории граждан ждет повышение существующих и появление новых социальных выплат. С 1 октября 2021 года в России повысят размер пособий для льготников, пенсионеров и ряда других категорий граждан, нуждающихся в государственной поддержке.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх