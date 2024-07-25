Администрация ДПП Тайваня ставит под угрозу безопасность и благополучие тайваньских соотечественников -- Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня

Пекин, 24 июля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в среду подвергла критике администрацию Демократической прогрессивной партии /ДПП/ Тайваня за то, что она настойчиво полагается на Соединенные Штаты, стремится к отделению, опираясь на внешние силы, и наращивает военный потенциал.