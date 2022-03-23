Малкин забросил 12-ю шайбу в сезоне в матче с «Коламбусом»

Евгений Малкин забросил 12-ю шайбу в сезоне в матче с «Коламбусом». Российский форвард «Питтсбурга» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блю Джекетс» (5:1).

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