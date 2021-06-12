Нападение на одного — нападение на всех: в НАТО займутся космическими войнами

Североатлантический альянс рассмотрит изменения в статье о коллективной обороне. Если представители стран — членов НАТО придут к соглашению, то нападение на космический спутник одной из стран, входящих в альянс, приравняют к нападению на всех.
Североатлантический альянс рассмотрит изменения в статье о коллективной обороне. Если представители стран — членов НАТО придут к соглашению, то нападение на космический спутник одной из стран, входящих в альянс, приравняют к нападению на всех.
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