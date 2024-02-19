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Хирург Голощапов-Аксенов: способов остановить развитие атеросклероза не существует

Хирург Голощапов-Аксенов: способов остановить развитие атеросклероза не существует

Хирург Роман Голощапов-Аксенов: артерии человека могут поражаться атеросклерозом еще в детстве. Хирург Голощапов-Аксенов сообщил в интервью, что атеросклероз развивается как последствие нарушенного жирового метаболизма, он тесно связан с высокой концентрацией в крови «плохого» холестерина.

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