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Байден поддержал Пэрис Хилтон по одному вопросу

Байден поддержал Пэрис Хилтон по одному вопросу

Действующий президент США Джо Байден поддержал законопроект о прекращении жестокого обращения с детьми в учреждениях, продвигаемый американской светской львицей, актрисой, певицей и дизайнером Пэрис Хилтон.

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