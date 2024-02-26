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Житель рассказал об убийстве другого русского в районе гибели Кузьминова

Житель рассказал об убийстве другого русского в районе гибели Кузьминова

В испанском муниципалитете Вильяхойоса, где нашли тело угнавшего российский вертолет Ми-8 на территорию Украины Максима Кузьминова, был убит еще один русский, рассказал 26 февраля владелец местного ресторана «Ла-Кала» Косина Фусьон.

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