Житель рассказал об убийстве другого русского в районе гибели Кузьминова

В испанском муниципалитете Вильяхойоса, где нашли тело угнавшего российский вертолет Ми-8 на территорию Украины Максима Кузьминова, был убит еще один русский, рассказал 26 февраля владелец местного ресторана «Ла-Кала» Косина Фусьон.