В Брянске двух стримеров отдали под суд за истязания жителя Ярославля

Двое жителей Брянска, 21 и 22 лет, регулярно издевались над жителем Ярославской области. Обливали проживавшего с ними мужчину водой и другими жидкостями, закапывали в землю, принуждали употреблять в пищу негигиеничные и опасные для здоровья продук .