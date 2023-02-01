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В Брянске двух стримеров отдали под суд за истязания жителя Ярославля

В Брянске двух стримеров отдали под суд за истязания жителя Ярославля

Двое жителей Брянска, 21 и 22 лет, регулярно издевались над жителем Ярославской области. Обливали проживавшего с ними мужчину водой и другими жидкостями, закапывали в землю, принуждали употреблять в пищу негигиеничные и опасные для здоровья продук .

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