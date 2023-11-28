Может ли т.н. "оппозиция", обсуждающая за границей проведение террактов против мирных граждан, выполняющих свой гражданский долг, считаться таковой?

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Комментарии
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людмила бер
Гаденыши.... злые и без мозгов...
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10 час.
лина любимцева
А когда эти прозаседавшиеся твари  надумают вернуться в Россию их что, пустят, поскольку &quot;они имеют право&quot;?
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6 час.
лл
лина любимцева
Они не гаденыши... ОНИ ВРАЖИНЫ!!
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6 час.

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