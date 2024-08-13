Зачем ВСУ вторглись в Курскую область? Зачем нужен был Киеву этот бесполезный, с военной точки зрения и отчаянный рейд на Курскую область? Он почти ничего им не даёт, кроме хайпа, который через неделю забудется с текущим количеством событий в США.