Беллингем – судье после отмены гола «Реала» на 99-й: «#####, это гол! Мяч в воздухе. Что за #####?»

Мадридцы сыграли вничью с «Валенсией» (2:2) в матче Ла Лиги. «##### [блин], это гол! Мяч в воздухе. Что за ##### [фигня]?» – сказал хавбек «Реала» арбитру, после чего Хесус Хиль Мансано удалил Беллингема.